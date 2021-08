Die Bundesregierung wird wohl auch in diesem Jahr das gesetzliche Klimaziel für den Gebäudesektor nicht erreichen.

Bereits im vergangenen Jahr wurde das Ziel verfehlt, woraufhin die Regierung verpflichtet ist, ein Sofortprogramm mit Nachbesserungen aufzulegen. Dieses muss von einem Expertengremium als geeignet befunden werden. Nun räumte das Wirtschaftsministerium ein, dass das Gremium die von der Bundesregierung vorgeschlagenen Nachbesserungen für unzureichend hält. Die Wirkungen der Maßnahmen würden tendenziell überschätzt, hieß es.



Wegen des derzeitigen Wirtschaftsaufschwungs geht die Denkfabrik Agora generell davon aus, dass in diesem Jahr kaum ein Sektor die gesetzlichen Klimaziele erreichen wird. In einer Mitteilung hieß es, man habe im vergangenen Jahr wegen der Pandemie noch überraschend das Einsparziel von 40 Prozent hinsichtlich der Emissionen gegenüber 1990 erreicht. In diesem Jahr werde man ersten Berechnungen zufolge auf 37 Prozent zurückfallen.

