"Institutionelle und strukturelle Praxis des antimuslimischen Rassismus in Berlin." (imago images / Joko)

Das geht aus dem Abschlussbericht des Gremiums hervor, wie der Sender RBB berichtet. Demnach heißt es darin, das Gesetz sei eine "systematische und institutionalisierte Diskriminierung" von Frauen mit einem Kopftuch und damit ein Beispiel für die "institutionelle und strukturelle Praxis des antimuslimischen Rassismus."

Die Expertenkommission wurde 2021 vom Senat als Reaktion auf den Terroranschlag in Hanau eingesetzt. Beteiligt sind Vertreter der Evangelischen Hochschule Berlin, der Alice Salomon Hochschule, der Schule ohne Rassismus-Schule mit Courage, des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung sowie Delegierte des "Islamforum Berlin".

Islamfeindliche Motive werden von Polizei oft übersehen

Weiter beklagen die Kommissionsmitglieder laut dem RBB, dass bei der Aufnahme von Straftaten durch die Polizei islamfeindliche Motive zu oft übersehen, nicht verstanden oder ignoriert würden. Zudem betrachtet die Kommission die Arbeit des Verfassungsschutzes kritisch. Die Beobachtung von muslimischen Personen und Organisationen durch die Behörde komme dabei häufig einer Vorverurteilung gleich, heißt es. Entsprechend solle ein "Sonderbeauftragter für Rassismuskritik" im Verfassungsschutz installiert werden.

Die Kommission will ihre Handlungsempfehlungen heute übergeben. Die Senatorin für Antidiskriminierung, Kreck (Linke), sagte, der Berliner Senat werde sich mit den Empfehlungen befassen und sie in die Weiterentwicklung seiner Präventions-Maßnahmen einbeziehen.

Neutralitätsgesetz gilt seit 2005

Das Berliner Neutralitätsgesetz gilt seit 2005 und verbietet weitgehend das Tragen religiöser Symbole in Teilen des Öffentlichen Dienstes, vor allem in der Justiz und im Bildungswesen. Es ist die in Deutschland am weitreichendste Regelung auf diesem Gebiet. Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt hatte das pauschale Kopftuchverbot für muslimische Lehrerinnen 2020 verworfen. Dagegen reichte das Land Berlin eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht ein, über die Karlsruhe noch nicht entschieden hat.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.