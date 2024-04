Abtreibungsrecht

Demonstration am Internationalen Frauentag in Augsburg: Eine Frau trägt ein Schild mit der Aufschrift "Ersatzlose Streichung § 218". (IMAGO / Bihlmayerfotografie / IMAGO / Michael Bihlmayer)

Medienberichten zufolge wollen sie eine Legalisierung von Abtreibungen in den ersten zwölf Wochen vorschlagen. Zugleich sollen Abbrüche weiterhin im Grundsatz verboten bleiben, sobald der Fötus eigenständig lebensfähig ist. Diese Grenze liege ungefähr in der 22. Schwangerschaftswoche. Derzeit sind Abtreibungen in Deutschland nach Paragraf 218 des Strafgesetzbuches zwar rechtswidrig, bleiben in bestimmten Fällen aber straffrei. Die Berichte hatten im Vorfeld eine politische Debatte ausgelöst.

Nach der Vorstellung werden mehrere Stellungnahmen erwartet, unter anderem von Gesundheitsminister Lauterbach, Justizminister Buschmann und Familienministerin Paus.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.