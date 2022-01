Illustration der neuen Coronavirus-Variante Omikron. (IMAGO / VWPics)

Im Blick stehen vor allem weitere Maßnahmen angesichts der Ausbreitung der ansteckenderen Omikronvariante des Coronavirus. Mit Interesse wird zudem verfolgt, ob sich der Expertenrat zur aktuellen Debatte über eine Verkürzung von Quarantänezeiten positionieren wird. Der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Dahmen, mahnte in dieser Frage ein differenziertes Vorgehen an. Im ARD-Fernsehen sagte er, eine Verkürzung der Quarantänezeit sei etwa möglich für wichtige Berufe, in denen Beschäftigte ohne Kontakte zu anderen arbeiteten. Bei einer Krankenschwester dagegen müsse man vorsichtig sein, weil sie viele Kontakte zu Patienten habe, meinte Dahmen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

