Pröbstl-Haider lehrt als Professorin am Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung . Sie betonte, die Natur habe sich in den Bergen inzwischen an die Konzentration von vielen Menschen auf kleiner Fläche gewöhnt. Die Wildtiere etwa kennen nach ihren Worten die "Störungsbänder" - also die Pisten - und die Zeiten, wo dort Betrieb herrsche - und kreuzten diese dann etwa nur nachts. Schwieriger sei das bei individuellen Routen abseits der Pisten: Daran könne sich kein Wildtier gewöhnen.