Gas-Versorgungsengpässe

Blick auf eine Flüssiggas-Pipeline am Nordsee Gas Terminal. (picture alliance/dpa/Marcus Brandt)

Die Lücke, die beim Ausbleiben russischer Gaslieferungen entstehen würde, könne man nicht komplett schließen, sagte Karen Pittel, Expertin beim Ifo-Institut für den Bereich Klima und Energie, im Deutschlandfunk . Die geplanten Alternativen wie beispielsweise LNG-Terminals für Flüssiggas könnten nicht so schnell ausgebaut werden, gab Pittel zu bedenken. Pittel ist auch Mitglied des wissenschaftlichen Beitrats für globale Umweltveränderungen, der die Bundesregierung berät.

Der Vorschlag von Bundeskanzler Scholz, den Senegal in Afrika bei der Erdgasförderung zu unterstützen und von dort Gas zu beziehen, hält Pittel für zu kurzsichtig gedacht. Damit erschließe man jetzt Erdgasvorkommen neu, die aus klimapolitischen Gründen notwendigerweise nur ein paar Jahre laufen könnten. Es gebe auch internationale Abkommen dazu, dass Industrieländer nicht mehr in fossile Erzeugung in anderen Ländenr investieren sollten. Werde das aus der Not heraus über Bord geworfen, nütze das auch in diesem Winter nichts, sondern erst in ein paar Jahren. Pittel betonte, das könne dann zwar die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen und die Preise für Gas senken, sei aber zum Erreichen der Klimaziele überhaupt nicht sinnvoll.

Sie stimmte darauf ein, dass die Gaspreise auch mittelfristig stark steigen könnten. "Sparen, sparen, sparen ist eine gute Idee", so die Expertin, und zwar nicht nur für die gesamtwirtschaftliche Versorgung, sondern auch für die eigene Kasse. Dreifache Gaspreise seien durchaus im Bereich des Möglichen. Das Problem an den Vorschlägen der Bundesregierung sei, dass viele kurzfristig nicht umsetzbar seien, wie beispielsweise die Installation von Wärmepumpen in Häusern. Viele Gebäude seien dafür nicht ausgelegt und es mangele an Fachkräften für die Installation. Auch im Verkehrsbereich gebe es Nachholbedarf. Dort und in anderen Bereichen wie der Industrie müsse man auf erneuerbare Quellen umstellen: weg von Erdgas, hin beispielsweise zu Wasserstoff.

Die Münchner Professorin rät deshalb auch dazu, die LNG-Terminals so zu planen, dass sie nicht nur flüssiges Erdgas, sondern auch Wasserstoff befördern können. Denn sonst sei das Ziel der Bundesregierung, Deutschland bis 2045 klimaneutral zu gestalten, nicht mehr realistisch. Pittel sieht eine große Herausforderung auf die gesamte Infrastrukturplanung zukommen: "Wir müssen quasi die ganze Landkarte von Erdgas- und Wasserstoffleitungen neu zeichnen."

Diese Nachricht wurde am 15.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.