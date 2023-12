Nahost-Krieg

Übergabe von elf israelischen Geiseln durch die Hamas ans Internationale Rote Kreuz in Gaza-Stadt am 27. November 2023 (picture alliance / Anadolu / Stringer)

Die Menschen hätten schlimmste Misshandlungen und Traumata erlitten, so die Leiterin der Psychiatrie am Ichilov-Zentrum in Tel Aviv, Renana Eitan. In der Klinik werden viele der freigelassenen Geiseln betreut. Eitan sagte der britischen Zeitung "The Guardian", vor allem die Kinder benötigten eine langfristige Traumabehandlung. Manche von ihnen seien während ihrer Gefangenschaft mit einem Narkosemittel betäubt worden und litten nun unter schweren Entzugserscheinungen. Einige seien auch sexuell missbraucht worden oder hätten sexualisierte Gewalt mitansehen müssen. Nach Eitans Worten schienen die Geiseln unmittelbar nach ihrer Rückkehr zunächst sehr glücklich und erleichtert zu sein. Aber schon nach ein, zwei Tagen habe man festgestellt, dass die Opfer unter schweren Alpträumen litten und sehr verängstigt seien.

Während einer Feuerpause Ende November waren mehr als 100 Geiseln freigekommen. Israel ließ im Gegenzug 240 palästinensische Häftlinge frei.

Weiterführende Informationen

