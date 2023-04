Kishida hatte in der Stadt Wakayama im Freien eine Ansprache gehalten, als ein rohrähnlicher Gegenstand in seine Richtung geworfen wurde, berichtete der Nachrichtendienst Jiji. Dann sei ein explosionsartiges Geräusch zu hören gewesen. Kishida sei in Sicherheit gebracht worden. Ersten Informationen zufolge blieb er unversehrt.

Videoaufnahmen zeigen, wie Beamte einen Mann überwältigten und abführten. Das Gelände wurde geräumt.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.