Eine Woche nach den schweren Explosionen reist Außenminister Maas in die libanesische Hauptstadt Beirut.

Mehr als 170 Menschen kamen ums Leben, tausende trugen Verletzungen davon. Maas will sich vor Ort ein Bild vom Ausmaß der Zerstörung machen. Bei dem eintägigen Besuch sind zudem Gespräche über wirtschaftliche Hilfen für das Land geplant. Der SPD-Politiker will dem Vernehmen nach für politische Reformen werben, die auch von vielen Libanesen gefordert werden. Sie werfen der Regierung Versagen und Korruption vor. Ministerpräsident Diab hatte am Montag nach tagelangen regierungskritischen Protesten den Rücktritt seines gesamten Kabinetts angekündigt. Die Regierung ist nur noch geschäftsführend im Amt.



Durch die zwei Explosionen in Beirut waren in der vergangenen Woche mehr als 300.000 Menschen obdachlos geworden. Große Teile des Hafens und umliegende Wohngebiete wurden zerstört. Nach Angaben der Regierung explodierten hunderte Tonnen Ammoniumnitrat, das jahrelang ungesichert gelagert worden war. Die genauen Ursachen der Explosionen sind noch unklar. Deutschland hat dem Libanon 20 Millionen Euro Soforthilfe zugesagt.



Am Abend nahmen in Beirut mehrere tausend Menschen an einem Trauermarsch zum Gedenken an die Opfer teil. Sie zogen Richtung Hafen und legten dort eine Schweigeminute ein.