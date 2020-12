Mehr als vier Monate nach der Explosion im Hafen von Beirut hat ein Ermittlungsrichter Anklage gegen den geschäftsführenden Regierungschef Diab erhoben.

Ihm und drei früheren Ministern würden Fahrlässigkeit zur Last gelegt, hieß es aus Justizkreisen in der Hauptstadt. Sie hätten Mitschuld an der großen Zahl der Explosions-Opfer. Die vier Beschuldigten sollten nächste Woche zu den Vorwürfen befragt werden. Anschließend falle die Entscheidung, ob sie vor Gericht müssten. Bei der Explosion Anfang August waren mehr als 190 Menschen getötet und etwa 6.000 verletzt worden. Ausgelöst worden sein soll die Detonation durch die hochexplosive Chemikalie Ammoniumnitrat, die ungesichert im Hafen gelagert worden war. Kritiker werfen der Regierung vor, davon gewusst, aber dennoch nichts dagegen unternommen zu haben.

