Im Libanon hat es bei mindestens einer Explosion im Hafen der Hauptstadt Beirut nach Angaben des Gesundheitsministeriums mindestens 50 Tote sowie mehr als 2.700 Verletzte gegeben. Reporter mehrerer Nachrichtenagenturen berichteten von Verwüstungen und dichtem Rauch im Stadtzentrum.

Durch die Wucht sollen auch in Hunderten Metern Entfernung Fensterscheiben, Türen und Balkone zu Bruch gegangen sein und Menschen verletzt haben. Lokale Medien berichten von teils zerstörten und überfüllten Krankenhäusern. Aufgrund der vielen Verletzten ruft das libanesische Rote Kreuz im Land zu Blutspenden auf. Alle verfügbaren Kräfte aus angrenzenden Gebieten seien auf dem Weg in die Hauptstadt, teilte die Organisation auf Twitter mit.



Der Direktor des libanesischen Inlandsgeheimdienstes geht laut Fernsehmeldungen davon aus, dass ein Lager mit hochexplosivem Materialien detoniert ist. Er dementierte Berichte, wonach ein Lager mit Feuerwerkskörpern die Ursache der Explosion gewesen sein soll.



Zahlreiche Staaten und Organisationen sicherten dem Libanon Unterstützung zu, darunter Zypern, Iran, die USA und die EU. Regierungschef Diab erklärte den Mittwoch zum Tag landesweiter Trauer. In einer Fernsehansprache sagte er, der gesamte Libanon durchlebe eine Katastrophe. Er kündigte an, dass die für die Explosion Verantwortlichen "den Preis zahlen" müssten.



Diese Meldung wird fortlaufend aktualisiert.