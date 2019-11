In der Bergbaugrube Teutschenthal im Saalekreis hat es eine Explosion gegeben.

Nach Angaben der Polizei gibt es Verletzte. Zudem befinden sich noch mehr als 30 Personen unter Tage in einem Schutzraum - sind dort aber in Sicherheit. Das teilte der Betreiber dem MDR mit. Das Landesbergamt erklärte, die Menschen befänden sich in 700 Meter Tiefe und seien mit Sauerstoff versorgt. Sie könnten später über den intakten Schacht an die Erdoberfläche gebracht werden. Ein Großaufgebot von Rettungskräften ist an der Unglücksstelle.