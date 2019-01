Explosion in Döbeln

Nach der Explosion vor einem AfD-Büro im sächsischen Döbeln sind drei Verdächtige vorläufig festgenommen worden.

Diese seien im Zuge von Fahndungsmaßnahmen bereits gestern Abend gefasst worden, teilte das Landeskriminalamt am Vormittag in Dresden mit. Der Staatsschutz geht von einer politisch motivierten Tat aus. Durch die Explosion waren Schäden an zwei Gebäuden und mehreren Fahrzeugen entstanden. Verletzt wurde niemand.