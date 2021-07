Explosion in Leverkusen

Nach der Explosion auf dem Gelände des Leverkusener Chemieparks ist die Zahl der Verletzten auf 31 gestiegen.

Wie die Kölner Polizei mitteilte, werden fünf von ihnen intensivmedizinisch behandelt. Ein Mensch kam ums Leben, vier weitere werden noch vermisst. Die Detonation hatte sich nach Polizeiangaben am Vormittag im Lösungsmittel-Tanklager des Entsorgungszentrums Bürrig ereignet. Die Ermittlung der Ursache konnte bisher noch nicht beginnen.



Unterdessen besteht die Gefährdungslage in der Region weiter. Derzeit wird noch analysiert, ob bei dem Brand giftige Substanzen freigesetzt worden sind. In den betroffenen Stadtteilen wurden laut Stadt als Vorsichtsmaßnahme die Spielplätze gesperrt. Die direkten Anwohner seien weiterhin angehalten, zuhause zu bleiben sowie Fenster und Türen zu schließen, hieß es. Auch auf den Verzehr von Obst und Gemüse aus dem Garten solle verzichtet werden.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.