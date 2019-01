Explosion in Londonderry

In der Innenstadt von Londonderry in Nordirland hat es eine Explosion gegeben.

Die Polizei prüft Hinweise auf einen möglichen Sprengsatz in einem Fahrzeug. Per Twitter veröffentlichten die Behörden am Abend ein Foto, auf dem ein großes Feuer zu sehen ist. Verletzt wurde offenbar niemand. Nähere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.