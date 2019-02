Explosion in Mexiko

Gut zwei Wochen nach der Explosion einer Benzinleitung in Mexiko ist die Zahl der Todesopfer auf inzwischen 125 gestiegen.

Nach Angaben der Regierung befinden sich noch 22 Menschen in den Krankenhäusern, einige davon mit schwersten Verbrennungen.



Hunderte Anwohner einer kleinen Stadt im Bundesstaat Hidalgo hatten am 18. Januar an einem Leck Benzin abgezapft. Dabei kam es zu der Explosion.