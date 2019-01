Nach der Explosion im Zentrum von Paris gibt es ein drittes Todesopfer.

Wie die Regierung in Madrid mitteilte, kam eine spanische Urlauberin ums Leben. Zuvor hatte der französische Innenminister Castaner erklärt, es seien zwei Feuerwehrleute getötet und 47 Menschen verletzt worden, zehn von ihnen schwer. Die Feuerwehrmänner waren offenbar kurz vor der Explosion in einer Bäckerei im neunten Bezirk an dem Ort eingetroffen, weil Anwohner Gasgeruch gemeldet hatten. Die Polizei geht deshalb von einem Gasleck als Unglücksursache aus.



Nach Angaben des Innenministeriums waren 200 Feuerwehrleute im Einsatz, um den Brand zu löschen und Verletzte zu retten. In den angrenzenden Gebäuden wurden durch die Explosion Fensterscheiben zerströt und geparkte Autos beschädigt.