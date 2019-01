Explosion in Paris

Bei einer Explosion im Zentrum von Paris sind nach neuesten Angaben zwei Menschen getötet worden.

Diese Zahl nannte die französische Staatsanwaltschaft und korrigierte damit Angaben der Regierung, die zuvor von vier Toten gesprochen hatte. Bei den Todesopfern handelt es sich demnach um zwei Feuerwehrleute. Sie waren kurz vor der Explosion in einer Bäckerei im neunten Bezirk an dem Ort eingetroffen, weil Anwohner Gasgeruch gemeldet hatten. Die Polizei geht deshalb von einem Gasleck als Unglücksursache aus. 47 Personen wurden verletzt, zehn von ihnen schwer.



Nach Angaben des französischen Innenministeriums waren 200 Feuerwehrleute im Einsatz, um den Brand zu löschen und Verletzte zu retten. In den angrenzenden Gebäuden brachen infolge der Explosion Fensterscheiben, auf der Straße geparkte Autos wurden beschädigt.