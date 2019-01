Explosion vor AfD-Büro in Döbeln

Nach einer Explosion vor dem AfD-Büro im sächsischen Döbeln dürften drei festgenommene Tatverdächtige bald wieder auf freien Fuß kommen.

Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Chemitz mitteilte, verzichtet die Anklagebehörde darauf, Haftbefehle gegen die aus der Region stammenden Männer zu beantragen. Es bestünden keine ausreichenden Haftgründe, hieß es zur Begründung.



Durch die Explosion am Donnerstag Abend waren Schäden an der Tür und an Fenstern entstanden. Ein Feuer konnte gelöscht werden, verletzt wurde niemand.