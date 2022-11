Polnische Polizisten patrouillieren im Dorf Przewodow - nach einer Explosion mit zwei Toten in einem Dorf im Grenzgebiet zur Ukraine hat Polen einen Teil seiner Streitkräfte in erhöhte Bereitschaft versetzt. (Wojtek Jargilo / PAP / dpa / Wojtek Jargilo)

Bei dem Einschlag in Przewodow gestern Nachmittag wurden laut Außenministerium zwei polnische Staatsbürger getötet. Der russische Botschafter sei einbestellt worden. Präsident Duda betonte, konkrete Beweise dafür, wer die Rakete abfeuerte, habe man nicht.

Nach dem Vorfall an der Grenze zur Ukraine versetzte Polen einen Teil seiner Streitkräfte in erhöhte Bereitschaft. Dies gelte auch für andere uniformierte Dienste, sagte ein Regierungssprecher im Anschluss an eine Sitzung des nationalen Sicherheitsrats in Warschau. Ministerpräsident Morawiecki erklärte, sein Land verstärke die Überwachung des Luftraums.

Polens Regierung will nun auch prüfen, ob Artikel 4 des NATO-Vertrags aktiviert werden müsse. Dieser sieht offizielle Konsultationen der Länder des Nordatlantikpakts bei Bedrohungen eines Mitglieds vor.

