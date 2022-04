Durch russische Angriffe zerstörte Wohnhäuser (hier in Kiew) (picture alliance/dpa/CTK)

Explosionen und Artilleriefeuer waren nach Angaben von Augenzeugen und Medien unter anderem in der Stadt Radechiw in der Nähe der polnischen Grenze und mehreren Gemeinden in der Region um die Hauptstadt Kiew zu hören. In der im Westen gelegenen Stadt Ternopil wurde laut dem örtlichen Gouverneur ein Düngemittelbehälter durch eine Rakete getroffen. Dadurch sei das Grundwasser verschmutzt worden. Über Explosionen wurden auch in der östlichen Industriestadt Nowomoskowsk berichtet. Die Angaben aus den Kriegsgebieten können nicht überprüft werden.

