Russlands Flugabwehr hat nach offiziellen Angaben einen Drohenangriff auf der annektierten ukrainischen Halbinsel Krim abgewehrt.

Der von Moskau eingesetzte Gouverneur Raswoschajew erklärte im Nachrichtendienst Telegram, die Flugabwehrsysteme hätten zwei unbemannte Flugobjekte über dem Meer in der Nähe des russischen Militärflugplatzes Belbek abgeschossen. Die Ukraine äußerte sich bisher nicht. Sie hatte in der Vergangenheit mehrfach logistische und militärische Ziele auf der Krim angegriffen, von wo aus Russland seine Besatzungstruppen im Süden der Ukraine versorgt.

Zuvor hatte das Verteidigungsministerium in Moskau eingeräumt, dass bei dem ukrainischen Angriff auf eine militärische Unterkunft in der Region Donezk 89 russische Soldaten getötet worden sind. Zunächst hatte die russische Führung von 63 Toten gesprochen. Das Ministerium erklärte, die ukrainische Armee sei auf den Standort der russischen Soldaten in der Stadt Makijiwka aufmerksam geworden, weil diese trotz eines Verbots Mobiltelefone benutzt hätten.

