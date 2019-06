Drei Tage nach dem mutmaßlichen Angriff auf zwei Öltanker in der Golfregion gibt es weiter keine gesicherten Erkenntnisse über Ursache oder Urheber.

Saudi-Arabien und Großbritannien haben sich den Schuldzuweisungen der USA gegen den Iran angeschlossen. Das von den Vereinigten Staaten veröffentlichte Video, das ein iranisches Patrouillenboot an einem der Tanker zeigen soll, stößt auf Skepsis. Länder wie China und die Türkei warnten vor voreiligen Schlüssen und übereilten Reaktionen. Der Iran wies eine Verantwortung für den Vorfall zurück und beschuldigte seinerseits die USA.



Die Besatzung des betroffenen norwegischen Tankers ist inzwischen per Flugzeug in den Vereinigten Arabischen Emiraten angekommen. Auch die Mannschaft des japanischen Tankers traf mit ihrem Schiff in Dubai ein.