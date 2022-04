Durch russische Angriffe ist ein Teil einer Rüstungsfabrik in der Nähe von Kiew zerstört worden. (Foto vom 15.4.2022) (AFP)

In der Region rund um die Hauptstadt Kiew habe es mehrere Luftangriffe gegeben, teilte der zuständige Gouverneur mit. Aus der westukrainischen Stadt Lwiw kommen Berichte über mehrere Explosionen. Auch im Osten des Landes sollen die Angriffe verstärkt worden sein. In der Stadt Sjewjerodonezk sollen nach Angaben der Militärverwaltung etwa drei Viertel aller Gebäude zerstört sein. Große Teile der Bevölkerung seien geflohen.

In seiner jüngsten Videobotschaft beschreibt Präsident Selenskyj das Ausmaß der Zerstörung in seinem Land. Die Behörden stünden vor großen Herausforderungen. In mehr als 900 Ortschaften und Städten sei beispielsweise die Gas-, Wasser- und Stromversorgung unterbrochen und in vielen Regionen sei auch die medizinische Versorgung nicht mehr gewährleistet. In den vergangenen Wochen seien bis zu 3.000 ukrainische Soldaten getötet und mindestens 10.000 verletzt worden, so Selenskyj.

Weiterführende Informationen

