Nach den Explosionen in der libanesischen Hauptstadt Beirut mehren sich die Hinweise, dass die von der Lagerung des Ammoniumnitrats ausgehende Gefahr bekannt war. Nach Informationen des ARD-Studios in Moskau sei das Schiff eines russischen Geschäftsmannes mit der gefährlichen Fracht bereits 2014 wegen grober Verletzungen der Betriebsregeln festgesetzt worden.

Nach Monaten sei die Fracht, die von Georgien nach Afrika verschifft werden sollte, in den Hafen umgelagert worden. Warnungen wegen unsachgemäßer Lagerung soll es bereits damals gegeben haben, berichtet die ARD. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters erklärte der Manager des Beiruter Hafens, dass unter anderem der Zoll bei Behörden darauf gedrungen habe, das explosive Material zu entfernen. Passiert sei demnach aber nichts.



Bei den gestrigen Explosionen starben mindestens 100 Menschen, mehr als 4.000 wurden verletzt. Nach Angaben des Gouverneurs von Beirut sind bis zu 250.000 Menschen obdachlos. Zahlreiche Staaten senden derzeit Hilfsgüter und Personal nach Beirut. Das EU-Krisenzentrum kündigte an, mehr als 100 Katastrophenhelfer in die libanesische Hauptstadt zu schicken. Das Auswärtige Amt richtete einen Krisenstab ein. Noch im Laufe des Tages solle eine Gruppe des Technischen Hilfswerks nach Beirut aufbrechen, hieß es. Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel zeigten sich erschüttert von den Bildern aus Beirut. Gerade in Zeiten der Covid-19-Pandemie wiege diese Katastrophe besonders schwer, schrieb Steinmeier in einer Mitteilung.