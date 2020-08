Nach den schweren Explosionen in der libanesischen Hauptstadt Beirut hat ein Hilfseinsatz der Bundeswehr begonnen.

Wie das Verteidigungsministerium mitteilte, fliegt die Luftwaffe ein medizinisches Erkundungsteam der Streitkräfte in die Stadt. Ein deutsches Marineschiff ist unterwegs von Zypern nach Beirut. Geprüft wird darüber hinaus, ob ein mobiles Luftrettungszentrum der Bundeswehr im Libanon aufgebaut werden kann.



Zuvor hatte bereits das Technische Hilfswerk ein Team nach Beirut geschickt. Auch aus vielen anderen Ländern läuft erste Hilfe an. Nötig sei eine internationale Koordination, sagte der Grünen-Außenpolitiker Nouripour im Deutschlandfunk. Dankbar sei er besonders für ein Hilfsangebot aus Israel. Er hoffe, dass dies auch im Libanon langfristig zu einem Umdenken führe.

Expertenkommission soll Ursache prüfen

Inzwischen geht man davon aus, dass im Hafen von Beirut mehr als 2.700 Tonnen Ammoniumnitrat explodierten, die ohne geeignete Vorsichtsmaßnahmen gelagert waren. Die Substanz war vor Jahren beschlagnahmt worden. Die Sicherheitsmängel waren den Behörden offenbar bekannt. Die Ursache der Explosionen soll von einer Ermittlungskommission geklärt werden. Geprüft wird unter anderem der Vorwurf der Fahrlässigkeit.



Bei den Explosionen wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums 135 Menschen getötet und etwa 5.000 verletzt. Hunderttausende Menschen sind obdachlos. Außerdem wurden bei der Katastrophe große Teile der im Hafen gelagerten Weizenreserven des Landes zerstört. Die UNO warnt deswegen vor Lebensmittelengpässen. Bereits vor den Explosionen habe der Libanon 80 Prozent seiner Lebensmittel importiert.



Die Regierung rief einen zweiwöchigen Ausnahmezustand für die Hauptstadt aus und stellte mehrere Hafenmitarbeiter unter Hausarrest.

Internationale Hilfe läuft an

Inzwischen ist die internationale Hilfe angelaufen. Zahlreiche Länder schicken Rettungskräfte, Medikamente und Lebensmittel in den Libanon. Der französische Präsident Macron will heute persönlich in den Libanon reisen. Länder aus der Region wie Katar, Kuwait oder Jordanien lieferten Feldlazarette oder medizinisches Material. Selbst das verfeindete Israel bot humanitäre Hilfe an.

"Politische Eliten mitverantwortlich"

Die Politikwissenschaftlerin Bente Scheller sagte im Deutschlandfunk-Podcast "Der Tag", seit zehn bis 15 Jahren sei ein Staatsversagen im Libanon zu beobachten. Politische Eliten, die aus dem Bürgerkrieg hervorgegangen seien, ignorierten die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger. Es passe ins Bild, dass sich scheinbar niemand um ein so sicherheitsrelevantes Thema wie die Lagerung von hochexplosiven Stoffen gekümmert habe.