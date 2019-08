Rindfleischproduzenten aus den Vereinigten Staaten bekommen künftig einen besseren Zugang zum Markt der Europäischen Union.

Im Weißen Haus in Washington unterzeichneten Vertreter der USA und der EU ein entsprechendes Abkommen. US-Präsident Trump sprach von einem bedeutenden Erfolg für amerikanische Landwirte und europäische Verbraucher. Allein im ersten Jahr nach Inkrafttreten werde der zollfreie Export von US-Rindfleisch in die EU um 46 Prozent wachsen, so Trump.



Die EU-Kommission hatte bereits Mitte Juni angekündigt, dass künftig Teile des globalen Einfuhrkontingentes fest für US-Anbieter reserviert werden sollen. Das Abkommen muss auf EU-Seite noch bestätigt werden.