Deutsche Wirtschaft

Die Unternehmen führten 0,6 Prozent weniger aus als im September. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Vor allem die Ausfuhren in die EU gingen zurück - um 2,4 Prozent. Die nachlassende Auslandsnachfrage insbesondere in der EU, den USA und China lasse die Ausfuhren sinken, sagte der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, Treier. Hohe Inflationsraten und eine straffe Geldpolitik in wichtigen Absatzmärkten dämpften die internationale Nachfrage. Auch die Störungen in den globalen Lieferketten seien noch nicht überwunden.

Die Importe gingen noch stärker zurück, um 3,7 Prozent binnen eines Monats.

