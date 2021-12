Der frühere Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) (picture alliance / dpa / Wolfgang Kumm)

Wie aus einem Schreiben des damaligen Wirtschaftsministers Altmaier an Bundestagspräsidentin Bas hervorgeht, handelt es sich unter anderem um zwei Geschäfte mit Ägypten. Dabei geht es laut Deutscher Presse-Agentur unter anderem um die Lieferung von Kriegsschiffen und Luftabwehrsytemen. Das autoritär regierte nordafrikanische Land steht wegen Menschenrechtsverletzungen und der Verwicklung in die Konflikte im Jemen und in Libyen in der Kritik.

Das vom Grünen-Vizekanzler Habeck geführte Wirtschaftsministerium distanzierte sich von der Entscheidung. Auch aus dem Auswärtigen Amt kam Kritik. Staatsministerin Keul erklärte, sie könne sich nicht vorstellen, dass die neue Regierung diesen Export genehmigt hätte.

