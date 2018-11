Nach dem Stopp der Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien verlangt der Bürgermeister von Wolgast, Weigler, Unterstützung für die betroffene Werft in seiner Stadt.

Man brauche jetzt Kompensationsaufträge, sagte der parteilose Politiker im Deutschlandfunk. Er appellierte an die Politik, andere Abnehmer für die in Wolgast produzierten Patrouillenboote zu finden. Hier kämen etwa die Bundesmarine, Frontex oder Nato-Verbündete in Frage. Nach Angaben Weiglers geht es nicht nur um die 300 Mitarbeiter der Peene-Werft des Unternehmens Lürssen. An jedem Arbeitsplatz hingen weitere fünf, etwa bei Zulieferern. Fast jede Familie in der Stadt sei betroffen.



Die Werft hatte bereits vor zwei Wochen den Bau der von Saudi-Arabien georderten Patrouillenboote eingestellt und Teile der Belegschaft in Kurzarbeit geschickt. Am Montag entschied die Bundesregierung, wegen des Falls Khashoggi auch bereits genehmigte Exporte nach Saudi-Arabien zu stoppen.