Der Chefvolkswirt des internationalen Währungsfonds, Obstfeld, hat von Deutschland mehr Anstrengungen gefordert, seinen Exportüberschuss abzubauen. Der US-Amerikaner appellierte an die Bundesregierung, durch höhere Staatsausgaben die Binnennachfrage zu stärken.

Anders als gemeinhin angenommen, sei ein großer Exportsaldo nicht unbedingt ein Zeichen der Stärke, sondern eher Beleg heimischer Investitionsschwäche und einer Sparquote, die über das hinausgehe, was wirklich notwendig sei, schreibt Obstfeld in einem Gastbeitrag für die Zeitung "Die Welt". Der US-Amerikaner verlangt daher von der Bundesregierung eine sinnvolle Erhöhung der Staatsausgaben. Mit Investitionen in Infrastruktur oder Digitalisierung könne die heimische Nachfrage angeschoben werden.



Demgegenüber betonte der Vizegeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, Treier, der Leistungsbilanzüberschuss entstehe nur deshalb, weil Kunden überall auf der Welt sich für deutsche Produkte entschieden. Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Hoffmann, plädierte dafür, die private Nachfrage zu stärken, indem der Niedriglohnsektor zurückgedrängt werde.



Ein Exportüberschuss entsteht, wenn die Ausfuhren eines Landes die Einfuhren übersteigen. Vor allem US-Präsident Trump hat die deutschen Überschüsse immer wieder kritisiert, weil sie seiner Meinung nach der US-Wirtschaft schaden.