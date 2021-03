Das von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen angedrohte Exportverbot von Corona-Impfstoffen stößt auf Kritik.

Dies sei eine ganz schlechte Idee, sagte der Präsident des Weltwirtschaftsinstituts, Felbermayr, der Nachrichtenagentur Reuters. Für die Produktion von Impfstoffen sei die Europäische Union von Importen aus anderen Ländern angewiesen. Nicht auszudenken, was passiere, wenn die Handelspartner ihrerseits den Export von Vorprodukten einschränkten. Kritik kam auch aus Großbritannien. Bauminister Jenrick sagte dem TV-Sender Sky, von der Leyen habe Premierminister Johnson Anfang des Jahres die klare Zusage geben, dass es nicht zu solchen Exportbeschränkungen kommen werde. Auch Großbritannien werde sich an die vertraglichen Verpflichtungen halten.



Von der Leyen hatte im Streit mit Großbritannien und den USA mit schärferen Bestimmungen für die Ausfuhr von Impfstoffen gedroht. Wenn sich die Situation nicht ändere, müsse darüber nachgedacht werden, Exporte in Länder, die selber Impfstoffe produzierten, von deren Ausfuhr-Bereitschaft abhängig zu machen, sagte sie.

