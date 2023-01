Klimaaktivisten

Aktion von Extinction Rebellion 2019 in London: Nun wird vorerst die Strategie geändert. (dpa / picture alliance / empics / Jonathan Brady)

In einer Mitteilung heißt es , man habe sich entschieden, sich vorübergehend von der Störung des öffentlichen Raums als wichtigster Taktik zu verabschieden. Es gehe nun darum, Brücken zu bauen und sich zahlenmäßig zu verstärken. Die Politik werde das Zeitalter der fossilen Brennstoffe nicht ohne Druck beenden. Die Aktivisten verwiesen auf eine geplante Großdemonstration im April vor dem Parlament in London mit mindestens 100.000 Teilnehmern.

Extinction Rebellion wurde 2018 gegründet und in der Öffentlichkeit durch Aktionen wie Straßenblockaden und dem Festkleben an Objekten bekannt. In ihrer aktuellen Mitteilung räumen die Aktivisten in Großbritannien ein, dass sich in den vergangenen Jahren trotz der öffentlichkeitswirksamen Proteste wenig getan habe.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.