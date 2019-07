Mitglieder der Umweltbewegung "Extinction Rebellion" haben in Freiburg mit einer ungewöhnlichen Aktionsform auf das Artensterben im Zuge des Klimawandels aufmerksam gemacht.

Auf dem Augustinerplatz in der Innenstadt veranstalteten sie einen sogenannten "Die-in", was so viel bedeutet wie, plötzliches gemeinsames Sterben. Rund 30 Aktivistinnen und Aktivisten stellten dabei ausgestorbene und bedrohte Tierarten dar und fielen während der Rede zu Boden, um das Aussterben zu symbolisieren. Das aktuelle "Massenaussterben" werde durch den Menschen verschuldet, erklärten sie. Die Entwicklung könne daher auch nur durch den Menschen eingedämmt werden. "Die Zeit läuft uns davon", schrieben sie auf Facebook: "Wir kämpfen für das Leben."



"Extinction Rebellion" - zu deutsch: Rebellion gegen das Aussterben - ist eine internationale Bewegung.