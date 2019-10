Die Klimaaktivisten der Gruppe Extinction Rebellion haben ihre Proteste in Berlin fortgesetzt.

Sie halten weiterhin eine Brücke in der Nähe des Reichstags besetzt und haben am Nachmittag begonnen, den Verkehr auf einer weiteren Brücke zu blockieren. An der CDU-Parteizentrale und am Bundesumweltministerium klebten mehrere Aktivisten mit Hilfe von Sofortkleber ihre Hände an den Scheiben des Gebäudes fest. Nach Angaben der Polizei sind die Proteste nach wie vor friedlich.



Berlins Innensenator Andreas Geisel von der SPD lobte die Arbeit der Polizei: Sie mache einen - Zitat - "ganz hervorragenden Job" Er plädierte dafür, gegen Blockierer mit Augenmaß vorzugehen. Die 1980er Jahre, in denen der Gummiknüppel die Antwort gewesen sei, seien vorbei.



Die Klimaschutzaktivistinnen von Extinction Rebellion haben für die gesamte Woche Aktionen in Berlin und anderen Großstädten weltweit angekündigt, um auf die Gefahren des Klimawandels aufmerksam zu machen.