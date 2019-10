Die Umweltschutzbewegung "Extinction Rebellion" will eine Woche lang in Berlin gegen die ihrer Ansicht nach unzureichende Klimapolitik protestieren.

Mit Straßenblockaden soll der Verkehr in der Innenstadt lahmgelegt werden. Für heute Mittag ist eine Kundgebung am Potsdamer Platz angekündigt. Bereits am Wochenende hatten die Aktivisten vor dem Kanzleramt ein Klimacamp aufgebaut, wo den Angaben zufolge rund 1.000 Unterstützer übernachten.



Auch in anderen Großstädten - darunter London, Paris, Kapstadt, Buenos Aires und New York - sollen Aktionen stattfinden. Die Umweltbewegung fordert die nationalen Regierungen dazu auf, sofort den Klimanotstand auszurufen.