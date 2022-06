Die Deutsche Bahn rechnet mit einem Kundenansturm. (imago images/Arnulf Hettrich)

Wie der Konzern mitteilte, würden extra lange Züge eingesetzt. Im Vergleich zum Sommer 2021 gibt es 20 Prozent mehr Sitzplätze. Die besonders großen Züge bieten etwa 1.000 Fahrgästen Platz. Sie werden laut Bahn auf sehr beliebten Verbindungen eingesetzt.

Darüberhinaus kündigte die Bahn neue und auch zusätzliche Verbindungen in verschiedene Regionen an. So wird unter anderem das sächsische Chemnitz wieder ans Fernverkehrsnetz angeschlossen. Flensburg in Schleswig-Holstein bekommt eine Direktverbindung nach Prag über Hamburg, Berlin und Dresden.

