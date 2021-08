In Italien stehen weiterhin viele Wald- und Buschgebiete in Flammen.

Betroffen sind vor allem der Süden des Landes und die Inseln Sizilien und Sardinien. In der Region Kalabrien etwa brennen viele Feuer um den Nationalpark Aspromonte. Für Sizilien und Sardinien warnen die Behörden vor extremer Hitze und hoher Brandgefahr. Extremtemperaturen erwartet das italienische Gesundheitsministerium auch für die Städte Bari, Bologna, Bozen, Neapel und Rom. Das Feuer bei Tivoli ist nach Angaben der Feuerwehr gelöscht. Die Stadt östlich von Rom ist für ihre Unesco-Welterbe-Villen Villa d'Este und Villa Adriana bekannt.



In Russland breiten sich die Waldbrände weiter aus. Die Forstschutzbehörde meldet landesweit mehr als 250 Brände, vor allem im Osten Sibiriens. Die meisten Feuer dort werden nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur nicht gelöscht, weil sie in entfernten Gebieten liegen und keine Infrastruktur bedrohen. Wie der Sender Echo Moskwy berichtet, stellen die Brände dennoch eine zunehmende Gesundheitsgefahr für die Menschen dar; die Konzentration der Schadstoffe in der Luft überschreite in manchen Gebieten die Grenzwerte um ein Vielfaches, heißt es.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.