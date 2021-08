In Italien kämpfen die Feuerwehren weiter gegen große Waldbrände.

Betroffen sind insbesondere Kalabrien und die Landesmitte. In einem Naturschutzgebiet bei Tivoli östlich von Rom musste die Feuerwehr bedrohte Häuser evakuieren. Auf den Inseln Sizilien und Sardinien stufte der Zivilschutz die Waldbrandgefahr in vielen Provinzen zurück.



Die größten Erfolge bei der Eindämmung der Flammen wurden in Griechenland erzielt, wo die Feuerwehren alle großen Brände weitgehend unter Kontrolle brachten. In Spanien konnte ein großer Waldbrand in der katalanischen Provinz Tarragona eingedämmt werden. In weiten Teilen des Landes blieb die Brandgefahr nach Angaben der Behörden aber hoch. In der Türkei und in Algerien hat sich die Situation insgesamt etwas entspannt.

