In vielen Region der USA wie hier in Kent County im Bundesstaat Michigan brach der Verkehr wegen des Schneesturms zusammen. (Neil Blake / The Grand Rapids Pres / Neil Blake)

Medien berichten, dass in den vergangenen Tagen bei dem Winterstorm "Elliott" mindestens 48 Menschen starben. Allein aus dem Staat New York wurden mindestens 25 Tote gemeldet. Gouverneurin Hochul sprach von einem "verheerenden" Sturm. Die Kältezone mit Temperaturen von bis zu Minus 48 Grad reichte von den Großen Seen bis hinunter zum Rio Grande an der mexikanischen Grenze. Mehr als 1,6 Millionen Haushalte und Geschäfte waren zeitweise ohne Strom.

