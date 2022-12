In vielen US-Bundesstaaten sind selbst Hauptverkehrsstraßen tief verschneit und vereist. (dpa-Bildfunk / AP / Michael Dwyer)

Der US-Wetterdienst warnt vor rekordverdächtiger Kälte und lebensbedrohlichen Windböen. Es drohe die Gefahr drastischer Temperaturstürze, eiskalter Winde und massiven Schneefalls. Mehr als 200 Millionen Menschen seien von der Unwetterwarnung betroffen. Mehrere US-Bundesstaaten haben den Notstand ausgerufen, beispielsweise New York, Montana und Wyoming. In South Dakota bildeten sich mehr als drei Meter hohe Schneeverwehungen. US-Präsident Biden nannte die von den extremen Wetterbedingungen ausgehenden Gefahren wörtlich "sehr ernst".

Die Schneestürme brachten in den betroffenen Bundesstaaten den Verkehr auf Straßen, Schienen und in der Luft nahezu vollständig zum Erliegen. Tausende Flüge wurden abgesagt. In Kansas und Oklahoma kamen Medienberichten zufolge mindestens fünf Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben.

