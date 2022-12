In vielen Region der USA wie hier in Kent County im Bundesstaat Michigan brach der Verkehr wegen des Schneesturms zusammen. (Neil Blake / The Grand Rapids Pres / Neil Blake)

Mehr als 200 Millionen Menschen hatten Unwetterwarnungen erhalten. Besonders betroffen ist nach Angaben des US-Wetterdienstes derzeit die Region um die fünf Großen Seen im Nordosten an der Grenze zu Kanada. Im Bundesstaat Montana seien am frühen Samstagmorgen minus 40 Grad Celsius gemessen worden. Bereits wenige Minuten in der Kälte könnten zu Erfrierungen führen, hieß es. Meteorologen warnten vor einem "Bomben-Zyklon" nahe der Grenze zu Kanada. Er entsteht, wenn der Luftdruck in einem Tiefdruckgebiet ungewöhnlich schnell abfällt. Die Folge seien neben stark sinkenden Temperaturen Schneestürme, sogenannte Blizzards.

Einige Bundesstaaten, darunter New York, riefen den Notstand aus. Gouverneurin Hochul appellierte an die Bevölkerung: "Bleiben Sie drinnen und passen Sie dieses Wochenende auf sich auf." Laut dem Sender NBC ist in der Stadt Erie County die Nationalgarde im Einsatz. Der örtliche Rettungsdienst berichtete von einer "beispiellosen Flut an Notrufen". Der Leiter Poloncarz twitterte , in der Nacht habe sich die Situation nicht verbessert. Die Bedingungen draußen seien weiterhin schwierig.

Viele Stromausfälle

Der Nachrichtensender CNN berichtete, zwischenzeitlich seien wegen des Wintersturms über eine Million Haushalte ohne Strom gewesen. Laut dem Online-Portal "p oweroutage.us " sind noch die Bundesstaaten Maine, New Hampshire, New York und Virginia von größeren Ausfällen betroffen.

Flugverkehr lahmgelegt

Vor allem Passagiere im Norden, rund um die großen Seen, mussten Reisen absagen. Die Flughäfen in Chicago und Detroit gehören zu den wichtigsten Drehkreuzen des Landes. Alleine am Freitag mussten mehr als 5.700 Flüge in den USA gestrichen werden. Der Trackingseite " FlightAware " zufolge sind es aktuell über 1.300. Demnach fallen unter anderem auch am kanadischen Airport in Toronto Verbindungen aus.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.