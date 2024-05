Amtliche Unwetterwarnung

Extremer Dauerregen in Rheinland-Pfalz und im Saarland - Hunderte Einsätze in Süddeutschland

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor extrem ergiebigem Dauerregen in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Die amtliche Unwetterwarnung gilt von heute 18 Uhr bis drei Uhr in der kommenden Nacht. Es bestehe große Gefahr für Leib und Leben, verbreitet unpassierbare oder von Wassermassen eingeschlossene Gebiete sowie Erdrutsche, warnte die Behörde in Offenbach.