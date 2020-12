Die Bundesregierung will Lehrkräfte bei der Vermittlung von Werten wie Respekt und Meinungsfreiheit besser unterstützen.

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Widmann-Mauz, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, man müsse Lehrerinnen und Lehrern, die in den Schulen tagtäglich für solche Werte einstünden, den Rücken stärken - gerade, wenn sie Haltung bezögen. Schulen müssten ein geschützter Raum sein, in dem offen und respektvoll über die Bedeutung des Grundgesetzes für den Alltag diskutiert werden könne. Auch Bundesbildungsministerin Karliczek erklärte, Terror und Druck auf Lehrerinnen und Lehrer seien völlig inakzeptabel und dürften nicht weiter um sich greifen.



Hintergrund ist die Ermordung des französischen Lehrers Samuel Paty, der im Unterricht das Thema Meinungsfreiheit am Beispiel von Mohammed-Karikaturen behandelt hatte.

