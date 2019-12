Der Bundestag hat die Bundesregierung aufgefordert, ein Betätigungsverbot für die islamistische Organisation Hisbollah in Deutschland zu erlassen.

Der Antrag wurde mit den Stimmen von CDU/CSU, SPD und FDP beschlossen. AfD, Linke und Grüne enthielten sich. Die 1982 im Libanon gegründete schiitische Hisbollah wird für zahlreiche Anschläge gegen Israel verantwortlich gemacht. In Deutschland ist wie in den meisten anderen EU-Staaten nur der militärische Arm verboten, der politische dagegen erlaubt. Die EU hatte den militärischen Teil 2013 auf die Terrorliste gesetzt. Großbritannien stufte die Organisation im März in ihrer Gesamtheit als terroristisch ein und folgte damit unter anderem den Niederlanden, den USA und Kanada.



Die Bundesregierung prüft derzeit das jetzt vom Bundestag verlangte Verbot. Israel dringt seit langem auf einen solchen Schritt.