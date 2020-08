Die Bundesanwaltschaft hat nach einem Drohschreiben an das Schlachtunternehmen Tönnies die Ermittlungen übernommen.

Das berichtet das in Bielefeld erscheinende "Westfalen-Blatt" unter Berufung auf einen Sprecher des Generalbundesanwaltes in Karlsruhe. Vermutet werde, dass am privaten Anwesen des Firmenchefs Tönnies in Rheda-Wiedenbrück ein Brandanschlag verübt worden sei.



An der Zufahrt zum Wohnhaus von Tönnies waren den Angaben zufolge Brandutensilien gefunden worden. In einem am Freitag im Unternehmen eingegangenen Schreiben heißt es demnach, die "Revolutionären Aktionszellen" und eine "Westfälische Animal Liberation Front" hätten das Feuer gelegt. Die Aktion sei untergetauchten RAF-Mitgliedern gewidmet.