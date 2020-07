Bundesinnenminister Seehofer stellt am Vormittag den Verfassungsschutzbericht für 2019 vor.

Besonderes Augenmerk dürfte auf dem Rechtsextremismus liegen. Seehofer hatte diesen als "größte Bedrohung in unserem Land" eingestuft. Auch zu den Entwicklungen im radikalislamischen und im linksextremistischen Spektrum werden Erkenntnisse erwartet. Der Inlandsnachrichtendienst gibt in seinen jährlichen Berichten einen Überblick über extremistische Bestrebungen in Deutschland und liefert Einschätzungen zu deren Größe und Bedeutung.



Nach Angaben der Zeitung "Die Welt" ist die Zahl der dem Verfassungsschutz bekannten linksextremistischen Straftaten im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Demnach nahmen die registrierten Delikte von 4.622 im Jahr zuvor auf 6.449 zu. Außerdem werden immer mehr Menschen dem rechtsextremen Lager zugerechnet. Ihre Zahl stieg 2019 unter anderem deshalb um rund ein Drittel auf etwa 33.000, weil erstmals Anhänger der AfD-Strömung "Flügel" und der Nachwuchsorganisation Junge Alternative erfasst wurden.