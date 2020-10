Der FDP-Innenexperte Kuhle fordert klare Regelungen bei der Bekämpfung rechtsextremer Tendenzen in den Sicherheitsbehörden.

Eine bundesweit einheitliche Überprüfung von Bewerbern durch den Verfassungsschutz müsse schon vor der Einstellung erfolgen, sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Innen- und Justizminister von Bund und Ländern müssten sich auf ein einheitliches Vorgehen verständigen und entsprechende Regeln gesetzlich festschreiben. Sogenannte Regelanfragen gibt es bereits in Bayern bei Bewerbern für den Justizdienst, geplant ist dort sowie in Mecklenburg-Vorpommern eine Ausweitung des Verfahrens auf den Polizeidienst.



Brandenburgs Innenminister Stübgen (CDU) warb für Reformen bei den Sicherheitsbehörden. Wenn es wirklich zu einer Unterwanderung des öffentlichen Dienstes komme, werde unser Rechtsstaat auseinanderbrechen, sagte er dem Evangelischen Pressedienst. Er arbeite für die brandenburgische Polizei an Konzepten, damit so etwas nicht passiere "oder abgestellt wird". Als Beispiele nannte er einen Polizeibeauftragten und den von ihm angestrebten "Verfassungstreue-Check" im öffentlichen Dienst. Die von SPD und Teilen der Opposition im Bundestag geforderte Studie über Rassismus unter Polizeibeamten lehnte Stübgen dagegen erneut ab. Konkrete Veränderungen seien ihm viel wichtiger, als dass jemand ein Jahr an einer Studie schreibe.



Bundesinnenminister Seehofer will heute gemeinsam mit den Präsidenten der ihm unterstehenden Sicherheitsbehörden einen Lagebericht zu rechtsextremistischen Verdachtsfällen bei der Polizei und in anderen Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern vorstellen. Erstellt wurde der Bericht vom Bundesamt für Verfassungsschutz.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.