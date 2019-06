Der niedersächsische Innenminister Pistorius plädiert dafür, Bewerber für den Polizeidienst verstärkt auf eine mögliche extremistische Gesinnung zu überprüfen.

Der SPD-Politiker sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", es müsse alles dafür getan werden, um zu verhindern, dass Reichsbürger, Extremisten oder auch Menschen mit Clanhintergrund in den Polizeidienst oder in Sicherheitsbehörden kämen. Darüber würden die Landesinnenminister bei ihrer Frühjahrskonferenz in dieser Woche in Kiel diskutieren.



Pistorius schlug vor, Bewerber etwa in den Datenbanken der Verfassungsschutzämter zu überprüfen. Zudem müsse ein rechtssicherer Austausch dieser und polizeilicher Daten zwischen den verschiedenen Behörden auch länderübergreifend ermöglicht werden.