Die Polizei stuft immer mehr Rechtsextremisten als potenzielle Terroristen ein.

So führten die Behörden im Juni 2019, als der Kasseler Regierungspräsident Lübcke erschossen wurde, 39 Rechtsextremisten als terroristische Gefährder, wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des FDP-Innenpolitikers Strasser hervorgeht. Inzwischen sind es laut Bundeskriminalamt 65 Personen. Als "Gefährder" bezeichnet die Polizei Menschen, denen sie schwere Gewalttaten bis hin zu Terroranschlägen zutraut.



Strasser bezweifelte, dass die Zahlen die Realität abbilden. Er sagte, in Deutschland gebe es fast 15.000 gewaltbereite Rechtsextreme. Dennoch werde nur ein Bruchteil als Gefährder eingestuft. Dass ihre Anzahl in den vergangenen zwölf Monaten so stark zugenommen habe, mache überdeutlich, dass in der Vergangenheit nicht konsequent genug eingestuft worden sei.

Steigende Zahl an Gefährdern erwartet

Die Grünen-Innenpolitikerin Mihalic erwartet steigende Zahlen. Die Szene sei gewaltbereit und waffenaffin. Zudem sei sie in jüngster Zeit hochmobil geworden und stärker vernetzt. Auch der Vorsitzende des für die Geheimdienste zuständigen Parlamentarischen Kontrollgremiums, Schuster (CDU), rechnet mit mehr rechten Gefährdern. Die Szene habe sich vergrößert. Das habe auch mit dem Auftauchen der AfD in den Parlamenten zu tun.



Das Bundeskriminalamt plant die Einführung der Gefährderprognose-Anwendung "Radar rechts". Eine flächendeckende Anwendung des neuen Risikobewertungsinstruments in den Ländern wird für das erste Quartal 2022 angestrebt. Konkret geht es darum, mit Hilfe von Wissenschaftlern festzustellen, welche Faktoren dazu führen, dass aus einem gewaltbereiten Rechtsextremisten jemand wird, der zur Durchsetzung seiner Ziele auch vor Terror nicht zurückschreckt. Für den Bereich Islamismus gibt es ein solches Instrument bereits.

Erinnerung an Lübcke

Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni 2019 auf der Terrasse seines Wohnhauses erschossen worden. Hauptangeklagter ist der Rechtsextreme Stephan E. Er hatte die Tat zunächst zugegeben, sein Geständnis später aber wieder zurückgezogen. In Kassel und Wiesbaden wurde gestern an den CDU-Politiker erinnert. Vor dem Kasseler Regierungspräsidium legten viele Menschen Blumen und Kränze nieder.